Calcio. Sanremese, il Presidente Glauco Ferrara su Renato Bersano: "Abbiamo cercato in tutti i modi di trattenerlo, ma ha voluto andare via lui"

Dopo le dichiarazioni rilasciate al nostro quotidiano online di Renato Bersano, 'sponsor' dell'Ospedaletti Calcio, sono arrivate le dichiarazioni di Glauco Ferrara, Presidente della Sanremese.

Presidente Ferrara, qualche giorno fa sono state pubblicate le dichiarazioni di Renato Bersano: cosa si sente di rispondere? "Mi congratulo come prima cosa del risultato sportivo, culminato con la promozione in Eccellenza dell'Ospedaletti Calcio, anche se mi hanno creato un po' di dispiacere le dichiarazioni rilasciate da Renato Bersano. Io ho cercato in tutti i modi di trattenere Bersano nella Sanremese, anche se è lui che ha voluto andare via dalla società, questo vorrei sottolinearlo".

C'entra qualcosa in questa separazione l'allora esonero di Carlo Calabria? "Bersano via per l'allontanamento di Calabria? Se vuoi bene alla Sanremese questo non deve essere un motivo valido. E' riduttivo anche per Bersano dire "me ne sono andato perchè è stato esonerato Carlo Calabria". Aparer mio è stato solo un pretesto. Lui era a conoscenza di determinate situazioni. Trincerandosi dietro agli impegni lavorativi è sempre stato lontano dall'ambiente: è evidente che se sei lontano non puoi essere coinvolto pienamente".

Ha provato a trattenere Bersano? "Sì, mi sono impegnato tantissimo da Presidente per fare in modo che Renato rimanesse, ma la sua è stata una decisione che ancora oggi dal mio modo di vista è incomprensibile. La sua scelta a me dispiace tantissimo, visto che c'erano tutti i presupposti per andare avanti insieme".

In futuro è possibile un clamoroso ritorno di Bersano alla Sanremese? "Sarei il primo ad esserne felice, ma se Bersano volesse rientrare nella Sanremese ne saremmo tutti contenti: è un imprenditore in gamba che stimiamo tutti".