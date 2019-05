Calcio, Serie D. Sanremese, continua la caccia al nuovo allenatore con una certezza: la conferma di Pino Fava

In casa Sanremese si guarda al futuro. Importanti sono state le dichiarazioni rilasciate martedì in esclusiva al nostro quotidiano online di Marco Del Gratta (clicca QUI per rileggere l'intervista) che ha fatto il quadro della situazione.

Certezza Fava. La prima certezza per la stagione 2019/2020 sarà quella della conferma come Direttore Generale di Pino Fava. Il DG ha ben operato sul mercato compiendo colpi importanti per difesa e attacco come gli arrivi di Videtta e Spinosa. Del Gratta affiderà in mano a lui il mercato anche nella prossima annata.

Toto allenatore. Dopo l'addio in panchina con Alessandro Lupo (ma il mister resterà nel gruppo come detto dal socio di maggioranza matuziano) la proprietà è caccia al sostituto per il giusto rilancio. Il profilo più accreditato è quello di Nicola Ascoli (che la proprietà conosce molto bene), ma ci potrebbero essere altri profili. E' anche spuntato il nome di Ferruccio Bonvini, allenatore della Virtus Entella Under 16. Sfumato il sogno Gaburro con il tecnico che ha firmato un biennale con il Lecco.

Capitolo giocatori. In attesa di capire le entrate e le uscite nella rosa, con Marco Del Gratta si è parlato anche di qualche profilo. E' arrivato un nì per Gaeta e Lauria, mentre il vero sogno è rappresentato in Capogna.