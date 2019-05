Motociclismo: impresa del pilota di Badalucco Francesco Curinga, sesto posto alla 'Northwest200' in Irlanda (Foto)

Impresa del pilota badalucchese del ‘BemarRacingTeam’, Francesco Curinga, al suo esordio alla ‘Northwest200’, una delle gare irlandesi più famose al mondo insieme al ‘Tourist Trophy’.

Sono le 20.45 italiane di ieri, quando si accende il semaforo verde per i 40 piloti della categoria ‘Supertwin’. Francesco parte in quinta fila con il 13esimo tempo in sella alla Paton, del privato Vittorio Salerio. Davanti a lui 4 giri da percorrere alla media di 180km orari. Km dopo km, concentrazione, volontà e un gran polso... scrive la sua storia, fatta di sorpassi, scie sui lunghi rettilinei, curve e ancora sorpassi. E poi una bandiera a scacchi che sventola un sesto posto.

"E lì - ci racconta Francesco - ho capito che qualcosa di splendido era successo! Sesto alla ‘Northwest200’, all’esordio. Speravo di fare bene, ma mai avrei pensato così!". Sorride ancora emozionato: "Bene così, non ho molto parole. E non per dover ma per enorme piacere ringrazio chi mi ha permesso di vivere questo sogno. Il Bemar Racing e chi mi sostiene in questa stagione: Bianco Moto, Honda, HRC, Buscafer, Gastaldi Rudi Impresa Edile, Fortec, Vernicenter e CRS, oltre agli sponsor personali, amici, fans e conoscenti della carena nomi. E poi chi mi ha dato la possibilità di guidare la Paton, Vittorio Salerio, grazie!"

E ancora più grande il suo sorriso quando gli chiediamo cosa pensa della storia scritta oggi da Stefano Bonetti, primo italiano sul gradino più alto del podio in Irlanda. Questi due ragazzi Francesco Curinga e Stefano Bonetti, spaziali in Irlanda.