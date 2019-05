Calcio, Prima Categoria. Camporosso, caccia al grande sogno. Luci è fiducioso per la finale playoff: "Questa partita se la sono meritata i ragazzi"

Il Camporosso domani pomeriggio (ore 16) scenderà in campo tra le mura amiche contro il Soccer Borghetto, match valido per la finale playoff del Girone A di Prima Categoria.

Alla vigilia analizza con fiducia la sfida decisiva contro i biancorossi mister Carmelo Luci: "E' una partita da 50 a 50, visto che nelle partite secche tutto si annulla. La conferma si è vista domenica scorsa, quando il Soccer è andato a vincere sul campo del Pontelungo che era imbattuto in casa da più di un anno".

"Dai ragazzi mi aspetto una super partita, hanno realizzato una stagione straordinaria e si meritano questa finale. Domani sugli spalti ci saranno tanti nostri tifosi, tutti tengono a questa partita. L'esperienza di Lettieri in marcatura su Carparelli? Tutto è possibile, anche se la formazione la farò domani mattina".

Il tecnico non pensa al futuro: "Il mio futuro? Al momento è un punto di domanda, prima ci sono i playoff da disputare al massimo: domani vogliamo vincere e continuare questo sogno".

In caso di trionfo i rossoblu tornerebbero in campo per la seconda fase dei playoff con la semifinale e l'eventuale finale contro le altre vincitrici dei gironi B, C e D che se vinta vorrebbe significare salto in Promozione come accaduto negli ultimi due anni a Ospedaletti e Dianese & Golfo.