Calcio. Roberto Biffi smentisce le voci sul suo conto: "Non ho ricevuto nessuna proposta, ma tutti sanno chi sono. Con l'Alassio..."

Roberto Biffi in questa stagione è stato per alcune partite l'allenatore dell'Alassio FC

In questa stagione è stato per una parte di stagione l'allenatore dell'Alassio FC in Eccellenza. Ora è senza panchina ma a Rivierasport.it mister Roberto Biffi smentisce al momento le voci sull'accostamento del suo nome alle panchine di Ventimiglia e Taggia tenendo le porte aperte:

"Al momento posso smentire i contatti con qualsiasi società, compresi quelli con Ventimiglia e Taggia. Il mio futuro? Io sono a disposizione, tutti sanno chi sono e se qualche club vorrà espormi il proprio progetto lo ascolterò".

Il tecnico torna sulla separazione dall'Alassio FC: "Questa è stata per me una stagione un po' particolare, vista anche la mia esperienza all'Alassio terminato quando mi è stato riferito dal Presidente una mancata comunicazione da parte mia con lui".

Biffi regala un commento anche sul dramma calcistico del suo ex Palermo: "Dispiace molto vedere quello che è successo, visto che si tratta di un dramma calcistico per tutta Palermo. Ma sono certo che il Palermo sarà riammesso la prossima stagione in Serie B, forse con una penalizzazione per non aver partecipato ai playoff".