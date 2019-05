Come dichiarato una settimana fa a noi di Rivierasport.it dal suo agente (clicca QUI) al momento non ci sono stati dei contatti tra la Sanremese e l'attaccante Mark Gaeta.

Quindi al momento non ci sarebbe la trattativa per far riportare in biancoazzurro l'attaccante milanese che tanto bene ha fatto in questa stagione con la maglia del Chieri.

Tra la Sanremese e Gaeta non c'è stato nessun tipo di contatto e allo stesso tempo nessuna trattativa in corso.