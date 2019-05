Pallanuoto, Serie B femminile. La Rari Nantes Imperia chiude la Regular Season in trasferta

La Rari Nantes Imperia chiude la stagione regolare in trasferta: sarà di scena a Treviglio dove, domenica 19 maggio, affronterà le locali a partire dalle ore 13.

Nonostante primo posto e playoff siano in cassaforte, le giallorosse vogliono chiudere con il sorriso e prepararsi al meglio alla fase di fine giugno. L'ultima trasferta in Lombardia non è stata certamente da ricordare, motivo in più per concentrarsi pienamente sulla partita contro Treviglio Pallanuoto.

Merci Stieber però dovrà fare i conti con le assenti: su tutte, il vicecapitano Sofien Mirabella che si è dovuto fermare per infortunio. Nonostante il suo fresco arrivo è già indisponibile anche Margherita Garibbo. La manovra offensiva comunque saprà contare sulle bocche da fuoco Sattin, Accordino, Amoretti e Rosta.

Per la partita di domenica, ecco le convocate:

Sarah Sowe (Portiere), Chiara Di Mattia (Portiere), Elisabetta Sattin, Anna Amoretti, Lise Accordino, Elisa Martini, Margherita Amoretti, Giorgia Ferraris, Francesca Platania, Bianca Rosta, Gaia Cerrina, Giorgia Cappello, Elodie Ruma.