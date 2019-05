Ventimiglia, Roberto Mangolini riceve il titolo di Socio Onorario del Tennis di Ventimiglia

Al termine di una semplice ma commovente cerimonia, il Presidente del Tennis ing. Roberto Marcianò ha conferito ieri pomeriggio a Roberto Mangolini il titolo di Socio Onorario del Tennis.

Il Consiglio Direttivo ha accolto la proposta del Vicepresidente, formulata nei giorni scorsi, all’unanimità.

Il titolo rappresenta una significativa attestazione di stima, nei confronti di un Socio la cui pluridecennale presenza ed esperienza ha permesso una crescita nei numeri e nelle iniziative.

Mangolini, dirigente nel settore florovivaistico e grande appassionato di tennis, ha negli anni dato un contributo effettivo alla vita del Club, non solo con la sua costante presenza e la sua preziosa collaborazione ma anche con generosi contributi. Molto stimato dai soci, fu eletto Presidente per il triennio 206/2009 e anche in seguito, da vicepresidente, non fece mai mancare al Club il suo sostegno, benchè volesse lasciare sempre le cariche elettive ai giovani emergenti.

Mangolini si è sempre prodigato instancabilmente nella vita sociale del Club che è onorato di annoverarlo tra i soci più meritevoli.

Commosso, ha ringraziato il numeroso pubblico presente, ricordando con piacere i suoi esordi da neofita e la sua vita sociale, proseguita per lunghi anni.

Al termine della cerimonia, avvenuta alla presenza del Presidente Roberto Marcianò, del Vicepresidente Elio Gastaldo e di numerosi soci, amici e simpatizzanti è seguito un apprezzato rinfresco.