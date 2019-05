Calcio. Atletico Argentina, si guarda al futuro: per la panchina sondato Maiano. Ma la suggestione è Ivan Miatto

Rivoluzione tecnica all'Atletico Argentina. Secondo le ultime indiscrezioni in pole per la panchina rossonera (in attesa del possibile ripescaggio in Prima Categoria) c'è Christian Maiano, appena separatosi dal Taggia.

Maiano ha una grande voglia di ricominciare con una nuova stimolante avventura e l'idea dei rossoneri potrebbe essere presa dal mister in considerazione.

Suggestione Miatto. Ma la società sta vagliando anche altre ipotesi. Una che potrebbe regalare una suggestione importante è quella relativa al centrocampista Ivan Miatto, ma al momento solo una suggestione.