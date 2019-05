Calcio, Playout Eccellenza. è il giorno della verità per Albenga e Ventimiglia: dentro o fuori contro Sammargheritese e Rapallo

Il Ventimiglia si gioca la stagione. Sul campo del Rapallo (calcio d'inizio, ore 16) i granata proveranno a realizzare la grande impresa dopo un'annata contornata di amarezza e rammarico. A caccia della salvezza anche l'Albenga in trasferta contro la Sammargheritese, in vantaggio di due reti.

Rapallo-Ventimiglia. Ma sul campo del Rapallo per mantenere l'Eccellenza i granata dovranno fare qualcosa di importante, visto che i genovesi bianconeri partono con il favore dei pronostici dopo il 2-1 realizzato una settimana fa al 'Morel'. Per mantenere la categoria i frontalieri devono superare gli avversari con due reti di scarto.

Sammargheritese-Albenga. L'altra sfida è quella tra la Sammargheritese e l'Albenga. I bianconeri partono con il vantaggio di due reti e per i genovesi servirà la grande impresa. La compagine ingauna può giocare per due risultati su tre a patto di non perdere con due reti di scarto, visto il miglior posizionamento in classifica dei levantini

TABELLONE PLAYOUT

Rapallo - Ventimiglia (andata 2-1)

Sammargheritese - Albenga (andata 0-2)