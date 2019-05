Calcio, Playout Promozione. La Sanstevese cade contro il Ceriale: è retrocessione in Prima Categoria

PLAYOUT PROMOZIONE

SANSTEVESE-CERIALE 1-2

Reti: 11'Stamilla (S) 53'Dominici, 83'Rossignolo (C)

Sanstevese: Laura, C. Gagliardi, La Greca, Ciaramitaro, Stella, Lanteri, Russo, Stamilla, Rambaldi, De Flaviis (67'A. Geraci), El Kamli. Allenatore: Siciliano

Ceriale: Breeuwer, Michero, Donà, Licata, Genduso, Illiano, Bertolaso, Bellinghieri (76'Bonifazio), Dominici (70'Rossignolo), Cutuli, Tomao. A disposizione (Ebe, Balbo, Naoui, Gervasi, Bonifazio, Ricotta, Rossignolo, Muniz, Corsini). Allenatore: Biolzi

Arbitro: Di Maria di Chiavari

Note: espulsi Stella al 75' e al 90'Ciaramitaro. Ammoniti El Kamli e Ciaramitaro (S)

2°TEMPO

93' E' finita: il Ceriale si salva, la Sanstevese retrocede

83' GOOOOOOL! Rossignolo rimonta la Sanstevese

75' Sanstevese in dieci: espulso Stella

60' Ci prova Cutuli per il Ceriale, palla alta

56' Sanstevese pericolosa, ma Breuweer salva la porta con una grande uscita

53' GOOOOOOOL! Pareggio del Ceriale con l'ex Ventimiglia Dominici

46' Inizia il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo Sanstevese avanti 1-0 sul Ceriale

43' Ceriale ad un passo dal pareggio ma sotto porta Dominici non arriva alla deviazione decisiva

40' Occasione Ceriale, ma il colpo di testa di Tomao è debole e a lato

25' Occasione Ceriale con Dominici, palla a lato

21' Protesta del Ceriale per un contatto in area, ma per l'arbitro non è rigore

16' Clamorosa traversa di Licata su punizione

11' GOOOOOOOL! Stamilla porta in vantaggio la Sanstevese con un preciso colpo di testa in anticipo

10' Occasione Sanstevese, Stamilla ad un passo dal gol

1' Inizia la partita tra Sanstevese e Ceriale