Calcio, Playout Promozione. Sanstevese, serve la vittoria per ottenere la salvezza. Il Ceriale gioca per due risultati su tre

Si decide nel pomeriggio di oggi il destino di Sanstevese e Ceriale. Al 'Morel' di Ventimiglia (calcio d'inizio ore 16) le squadre di Siciliano e Biolzi vanno a caccia del risultato giusto per mantenere la categoria.

La compagine di Santo Stefano al Mare parte con lo svantaggio del match di andata e con la fortuna di non aver subìto la terza rete per un rigore sbagliato. La Sanstevese si merita la categoria per la rimonta realizzata e la tenacia di una rosa capace di sfiorare la salvezza diretta.

Il Ceriale ha il vantaggio del match di andata, un 2-1 molto importante che potrebbe valere doppio in chiave salvezza. I biancoblù sono stati rivitalizzati dalla cura Biolzi, evitando la retrocessione diretta grazie ad un cammino importante e come la Sanstevese meriterebbero la permanenza in Promozione.

TABELLA PLAYOUT

Sanstevese - Ceriale (andata 1-2)