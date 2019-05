Calcio, Prima Categoria. Camporosso-Soccer Borghetto vale il grande sogno

Il Camporosso va a caccia del grande sogno e oggi pomeriggio (calcio d'inizio ore 16) sfida il temibile Soccer Borghetto per la vittoria nei playoff del Girone A di Prima Categoria.

I rossoblu, che hanno saltato la semifinale per la differenza punti sulla quinta piazza, sfidano i biancorossi con il vantaggio di giocare tra le mura amiche la partita che vale un'intera stagione. Lo sanno bene i ragazzi di mister Luci pronti per questa battaglia sportiva.

I savonesi, dopo la promozione dalla Seconda Categoria nella scorsa stagione, si sono confermati in grande. Un punto fermo come l'esperto Carparelli e un gruppo solido e coeso sono state le armi decisive per arrivare al prestigioso traguardo giunto dopo il colpo in casa del Pontelungo.

Chi passa questo turno avrà un posto nelle semifinali di categoria per il grande salto.

TABELLA PLAYOFF PRIMA CATEGORIA

SEMIFINALE

Pontelungo - Soccer Borghetto 0-1

FINALE

Camporosso - Soccer Borghetto