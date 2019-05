Calcio. Ventimiglia, è dramma retrocessione. Ora bisogna subito ripartire

Il Ventimiglia Calcio saluta il campionato di Eccellenza. Un verdetto inaspettato per società, squadra e ambiente all'inizio di questa stagione. Ora bisogna ripartire subito da quella Promozione che tutti avrebbero voluto evitare con ogni sforzo.

Ma da cosa ripartire? La prima cosa sarà l'allenatore da affidare alla Prima Squadra. Le indiscrezioni sono tante ma il favorito per rilevare l'eredità sembra essere Alan Carlet, il tecnico del miracolo Ospedaletti che non è stato confermato sulla panchina orange. Ma Luccisano potrebbe anche essere confermato.

Capitolo squadra. Anche la squadra sarà da rimodellare con tanti giovani promettenti pronti a mettersi in gioco in una serie inferiore con la maglia granata. In più il DS Veneziano dovrà lavorare per coinvolgere nel nuovo progetto anche quei giusti giocatori di esperienza che possono aiutare per la risalita (Scognamiglio? Mamone? Principato? Galiera? Daddi?).

La costruzione deve partire. Da domani.