Pallamano. Ottimo risultato per le giovanili della Riviera Handball Imperia nella doppia sfida col Mentone

Sabato denso di soddisfazioni per la Riviera Handball Imperia che ha visto dapprima gli under 17 maschili battere i pari età del Mentone con un perentorio 47 a 27.

Trascinati da Edoardo Polisciano, che con 20 reti ipoteca la classifica come miglior realizzatore, gli imperiesi hanno messo subito al sicuro il risultato con un inizio partita intenso e terminando il primo tempo in vantaggio per 22 a 12.

Ripresa in controllo per i ragazzi guidati dal tecnico Nico Bonsignorio che ha potuto dare spazio ai ragazzi più giovani e mettere a punto degli schemi utili per la partita decisiva di sabato prossimo contro il Collines che li precede in classifica di 2 punti.

A seguire le giovani under 15 si giocavano l’ingresso nella finale per il primo posto dei playoff che designerà le vincitrici del campionato. Con una bella prova di squadra, soprattutto difensiva, le ragazze guidate dal tecnico Antonella Maglio non hanno permesso al Mentone di fare il proprio gioco e con ripartenze fulminee non hanno lasciato scampo alle avversarie vincendo con un ampio 30 a 19.

Sabato molto probabilmente al Palasport di Imperia, si terranno le tre finali che determineranno i primi sei posti in campionato. Per il 5° e 6° posto si affronteranno la San Camillo Imperia e il Beausoleil per il 3°e 4° posto il Mentone e il Pays de Grasse e per il 1° e 2° posto la Riviera Handball Imperia e l’Antibes.