Pallamano, Under 17 maschile. ABC Bordighera vince e convince a Mouans Sartoux nel campionato francese

HB Mougins M.S – ABC Bordighera H (1° tempo 16-16) 28-36

ABC Bordighera: Barbuscia Oliver J. (11 reti) , Loqmane Samir (12 reti) , Nardelli Niclas (portiere), Pecoraro Thimoty,(7 reti), Zunino Alessio (1 rete) , Nardelli Jannis (5 reti), Ballestra Leo. Coach. Maria Grazia Germano

Bella vittoria della formazione under 17 maschile dell’ABC Bordighera H. nella partita di recupero della 5^ giornata di andata del campionato dipartimentale francese – seconda fase pre-eccellenza, in casa del HB Mougins M.S. domenica mattina con il punteggio di 36 a 28 a proprio favore.

I ragazzi di Maria Grazia Germano riprendono a correre e a vincere, dopo le due ultime sconfitte che hanno di fatto pregiudicato la possibilità di vittoria finale del campionato, riconquistando così il secondo posto in classifica che sta stretto ai giovani bordigotti.

Scesi in campo largamente rimaneggiati hanno, dopo un primo tempo che si è chiuso in pareggio, sfoderato una bella prestazione per concentrazione e carattere chiudendo, come detto e meritatamente, a proprio favore la gara.

Sabato prossimo al PalaBiancheri l’ultima gara di questa stagione per confermare il secondo posto nella classifica finale.