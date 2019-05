Calcio: a Vallebona stage con la nazionale italiana di football sala, ancora grandi opportunità per i ragazzi del Ponente

Ancora grandi opportunità in vista per i giovani calciatori del Ponente ligure. Nel weekend del 1° e 2 giugno tornerà infatti in provincia di Imperia la Federazione Italiana Football Sala che darà la possibilità a tutti i ragazzi nati fra le annate 2002 e 2008 di partecipare ad uno stage con la nazionale azzurra sul terreno del ‘Fabio Taggiasco’ di Vallebona, struttura che rappresenta sempre più un punto di riferimento per importanti eventi sportivi.

Le mattine saranno dedicate alla categoria C13, riguardante le annate 2006-2007-2008, soprattutto in ottica dei mondiali under 13 previsti a Barcellona per l’autunno 2019. Sabato 1 giugno dalle 9.30 alle 12.30 sarà data particolare priorità ai ragazzi che non hanno ancora partecipato ad eventi FIFS. E con identico orario lo staff azzurro proseguirà le proprie selezioni domenica 2 giugno dando la possibilità di tornare in campo anche a giocatori che hanno già frequentato stages della Federazione. Assoluta novità invece per il pomeriggio della domenica con la new entry in Liguria, dalle 14.30 alle 17.30, di uno stage della categoria C20 riservato ai ragazzi delle annate 2002-03-04-05. Le selezioni saranno in questo caso indirizzate a due importanti futuri eventi under 20 quali l’Europeo 2021 ed il Mondiale 2022.

Altra interessante novità sarà poi rappresentata dalle conferenze sul football sala, associate agli stages, che saranno indirizzate principalmente a genitori, tecnici e dirigenti sportivi locali. Durante gli allenamenti dei ragazzi infatti tutti gli interessati potranno recarsi presso il ristorante ‘Il Giardino’ di Vallebona, situato poco sotto al Centro Sportivo ‘Fabio Taggiasco’, per assistere ad una presentazione di questa disciplina, della sua storia e della sua importanza in chiave tecnica e didattica.

Gli stage dei ragazzi lasceranno inoltre temporaneamente spazio, sabato 1° giugno pomeriggio, ad un quadrangolare ‘veterani’ riservato a giocatori over 40 che andrà in scena presso il Pala Biancheri di Bordighera e che vedrà la partecipazione di Selezione FIFS Vintage, Rappresentativa Riviera di Ponente, Pro Seborga e MFA Monaco.

I due giorni dedicati al futsal saranno curati dal Comitato Ligure della FIFS coordinato dal neo delegato regionale Federico Lai dell’ASD Vallebona con il supporto della Federazione Calcistica del Principato di Seborga che si occuperà poi, domenica 9 giugno a Trivero in provincia di Biella, di organizzare l’esordio della Rappresentativa Ligure C13 di football sala nella Spring Cup 2019 in attesa della nomina dei selezionatori e degli staff regionali nelle diverse categorie di età.

Informazioni ed iscrizioni: 349/3125140 – 02/84211654 - segreteria.generale@fifs.eu (FIFS); 347/9356085 (Centro Sportivo 'Fabio Taggiasco' Vallebona). Gli stage avranno un costo di 15 euro per i nuovi giocatori e 10 euro per i ragazzi già tesserati FIFS e saranno aperti a tutti indipendentemente da altri tesseramenti o club di appartenenza.