Calcio. Il Ventimiglia retrocede in Promozione. Daniele Principato annuncia l'addio: "Siamo tutti responsabili. Non sarò più il capitano la prossima stagione"

Il Ventimiglia è retrocesso nel campionato di Promozione dopo tante stagioni in Eccellenza. Ad analizzare tutto quello accaduta in questa stagione a lunghi tratti sfortunata, è il capitano Daniele Principato in un'intervista globale a noi di Rivierasport.it

Daniele, il momento non è semplice con la retrocessione in Promozione: si poteva evitare tutto questo? "Purtroppo quando si retrocede ci sono tanti errori nella società e giocatori, dove ognuno di noi non ha fatto il suo dovere. E' difficile pensare che una rosa come la nostra possa retrocedere. Ora c'è da alzare la testa, andare avanti e vedere quello che può fare nei prossimi anni".

In questo momento a chi va il tuo pensiero? "Il mio pensiero in questo momento va alla società che fa dei sacrifici per noi, dove ci sono tante persone che lavorano dietro per fare in modo che tutto vada bene. Purtroppo ci sono annate dove non si può fare niente.

Un mio pensiero va anche al Presidente Savarino, al Vice Presidente Ricevuto, al Direttore Sportivo Veneziano e a tutti gli altri dirigenti. Un grosso pensiero a tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte e al guardiano che è un mio carissimo amico. Un pensiero importante va soprattutto alla mia famiglia che mi ha aiutato in questo periodo, incoraggiandomi a giocare ancora a calcio a 40 anni dopo l'infortunio al crociato.

Ma il mio più grande pensiero va a chi mi ha insegnato questo sport, a come si vive lo spogliatoio e ad una persona che non c'è più, il mio papà: finchè era in vita non ha mai perso una mia partita. Sono certo che sarà fiero di me".

Capitolo futuro: sarai ancora il capitano del Ventimiglia? "Io non sarò più il capitano del Ventimiglia Calcio. Ho annunciato il mio addio ai miei compagni di squadra, ma avrei voluto dire a loro mille cose. Purtroppo non ci sono riuscito scoppiando in lacrime. Ora bisogna andare avanti, alzare la testa e vedere cosa loro vogliano fare in futuro".

Si vocifera di Alan Carlet prossimo allenatore: secondo te è l'uomo giusto per ripartire? "Carlet? Lo conosco, è un bravo ragazzo e una persona che sa lavorare. Ma non so cosa deciderà la società".