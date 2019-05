Calcio, Playoff Prima Categoria. Camporosso, il sogno continua: è sfida all'ASD Marassi 1965

Il sogno continua. Dopo la vittoria sul Soccer Borghetto il Camporosso sarà l'unica squadra imperiese a scendere ancora in campo in questa stagione.

I rossoblu di mister Luci affronteranno (con molta probabilità domenica in attesa del comunicato ufficiale) i genovesi del ASD Marassi 1965, vincitori degli spareggi del Girone B.

Camporosso e ASD Marassi 1965 si giocheranno l'accesso alla finalissima in una gara secca in campo neutro (nel savonese da definire): in palio il grande salto in Promozione riuscito negli ultimi due anni a Ospedaletti e Dianese & Golfo.