Calcio, Prima Categoria. Camporosso, il Presidente Ernesto Demme al settimo cielo: "Stagione straordinaria. La fusione con il Don Bosco Valle Intemelia? La verità è..."

Il Camporosso ha vinto i playoff del Girone A di Prima Categoria superando per 1-0 il Soccer Borghetto e ora sfiderà domenica prossima i genovesi dell'ASD Marassi 1965.

A Rivierasport.it il Presidente Ernesto Demme esterna tutta la sua soddisfazione per una stagione straordinaria, spende grandi parole per mister Carmelo Luci e fa chiarezza sulla questione fusione con il Don Bosco Valle Intemelia a livello giovanile.

Presidente Demme, avete realizzato una stagione straordinaria culminata con la vittoria nella prima fase dei playoff: è soddisfatto? "Sono molto soddisfatto della stagione straordinaria realizzata. Ad un certo punto del campionato abbiamo capito che qualche cosa in più si poteva fare: ci abbiamo creduto fino alla fine".

Il capolavoro principale è di mister Carmelo Luci: al Taggia non lo hanno capito secondo lei? "Al Taggia probabilmente non lo conoscono come lo conosciamo noi. Si è formato un gruppo così grazie alla sua esperienza Senza la sua professionalità penso non eravamo in grado di formare un gruppo importante".

Si parla tanto della fusione con il Don Bosco Valle Intemelia: qual'è la verità? "La verità è che si è cercato di parlare con il Don Bosco Valle Intemelia per una collaborazione a livello giovanile per riuscire ad essere competitivi ma non per la Prima Squadra. Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con una fusione: è stato tutto travisato. Il nome di Camporosso resterà, cercando di portare avanti i programmi che ci siamo prefissati".

Tornando ai playoff sfiderete ora il Marassi: Promozione o Prima Categoria non ha importanza? "Comunque vada sarà un successo. Abbiamo messo le basi giuste per cercare di creare qualcosa di buono e ci siamo riusciti".

Con ancora mister Luci in panchina? "Per noi Luci è confermato. Quando abbiamo parlato a inizio stagione il programma prevedeva una lunga durata: per noi è confermatissimo".

La stuzzica un possibile derby contro il Ventimiglia in Promozione? "Il derby con il Ventimiglia in Promozione ci stuzzica, qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa".