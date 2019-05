Calcio. Sanremese, comunicato ufficiale degli Irriducibili Sanremo sulle dimissioni di Emanuele Capelli: "Un privilegio collaborare con lui"

Gli Irriducibili Sanremo, il gruppo di tifo organizzato della Sanremese, ha realizzato un comunicato ufficiale dopo le dimissioni di Emanuele Capelli:

"Con stupore e tristezza ieri abbiamo appreso delle dimissioni di Emanuele Capelli, Direttore Marketing della Sanremese. Per noi un fulmine a ciel sereno visto che non avevamo avuto avvisaglie di questa sofferta decisione. La Sanremese della stagione 2018/2019 appena conclusa, dopo l'allenatore Lupo, perde un altro importante tassello purtroppo. Non vogliamo entrare in merito alle motivazioni che hanno spinto il nostro amico Emanuele a passare la mano, ma non vogliamo pensare che anche questa sia una conseguenza del mancato approdo alla serie professionistica.

Con Capelli abbiamo avuto la possibilità di collaborare come gruppo per ben tre anni, condividendo esperienze, idee ed iniziative che ci hanno fatto assaporare quell'idea di professionismo che da anni la società sembra ricercare. Capelli ci ha trasmesso la sua professionalità ma, soprattutto, la sua passione verso questi colori, con idee manageriali innovative e per noi inedite che ci hanno aperto gli occhi su un settore a noi sconosciuto e di cui ne faremo tesoro per il futuro.

L'area hospitality, il sito Internet, le varie iniziative benefiche sono solo alcune delle operazioni di successo realizzate per la Sanremese. Bisogna riconoscere il grande lavoro svolto da Emanuele, il fatto che sia sempre stato in diretto contatto con noi per avere suggerimenti e opinioni sul da farsi, per accedere ai nostri archivi come “Museo” e memoria storica della squadra, avvicinando la storia passata fatta di foto e memorabilia varie con il futuro fatto di tecnologia ed innovazione.

Nel calcio moderno si ha inevitabilmente bisogno di figure giovani, preparate e professionali come quelle di Emanuele. Per noi è stato un privilegio collaborare con lui, e ci auguriamo che in futuro tutto ciò possa nuovamente ripetersi".