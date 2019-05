Calcio, Serie D. La Sanremese sfoglia la margherita. Non solo Ascoli nel mirino: in corsa anche Jacolino, Bifini, Gardini e Manzo

I nomi in corsa per la panchina della Sanremese sono cinque. Secondo le ultime indiscrezioni il post Lupo è indicato da profili molto importanti che andiamo ad analizzare.

Nicola Ascoli. In pole (ma solo oggettivamente) c'è Nicola Ascoli che la proprietà conosce molto bene avendolo avuto già all'Argentina Arma. Ma nelle ultime ore sono in piena corsa altri profili importanti.

Sogno Jacolino. Il grande sogno è rappresentato nel profilo di Salvatore Jacolino, un vero e proprio vincente della Serie D. In carriera ha ottenuto promozioni nei professionisti importanti come Ivrea (2001/2002). Ha allenato anche Cuneo, Biellese, Casale, Canavese, Savona, Alessandria. Ultima esperienza al Varese.

Suggestione Bifini. Il primo è Alessio Bifini, ex calciatore biancoazzurro che conosce molto bene l'ambiente e che ha fatto benissimo al Poggibonsi raggiungendo il playoff nazionale di Eccellenza.

Gli altri papabili. Ma la rosa dei papabili per la panchina della Sanremese 2019/2020 non è finita qua. In corsa ci sarebbero anche Gardini (Lanusei che ha combattuto fino alla fine con l'Avellino per la promozione in Serie C) e Manzo, ex allenatore del Chieri.