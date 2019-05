Palla ovale. Sanremo Rugby, giovedì 16 maggio si è tenuto un Cinic Formativo

Giovedì 16 Maggio si è tenuto presso la Club House, in uso al Sanremo Rugby, al Campo di Pian di Poma di Sanremo, un Clinic Formativo con l’allenatore della Nazionale Femminile di Rugby Andrea Di Giandomenico, sono intervenuti anche, per il Comune di Sanremo, l’assessore allo sport Eugenio Nocita, e Giuseppe “Pino” Di Meco, che è stato il vero e proprio contatto per invitare Di Giandomenico a Sanremo per questo appuntamento di grande livello e di soddisfazione per il Sanremo Rugby.

La prima parte dell’incontro era aperta al pubblico ed ai giornalisti che hanno potuto fare interviste agli intervenuti, all’allenatore Di Giandomenico ed al tecnico regionale FIR, Alessandro Bottino. La seconda parte dell’incontro era un corso riservato agli operatori, al quale hanno partecipato tutti gli allenatori del Sanremo Rugby e sono intervenuti anche alcuni allenatori da Imperia e da Cogoleto.

In questo corso si sono trattati gli argomenti dell’organizzazione sia della seduta di gioco, sia dello sviluppo della società sportiva in chiave sportiva/organizzativa.

Terminato il corso si è svolto un allenamento sul campo con le rappresentative liguri Under 14-16 e 18 femminili, un allenamento di selezione svoltosi sul terreno di Sanremo.

Il Sanremo Rugby esprime grande soddisfazione per questa giornata di formazione ed attività sportiva che ha visto protagoniste le ragazze e la presenza dell’Allenatore della Nazionale femminile, Andrea Di Giandomenico.

E' stata una grande opportunità per il Sanremo Rugby e per tutti gli operatori del settore, è la prima volta che un allenatore di una Nazionale femminile si reca nel Ponente ligure, questo incontro è servito anche per gettare le basi per strutturare qualche nuovo incontro nel prossimo futuro che possa dare lustro alla disciplina del rugby, alla società del Sanremo Rugby e soprattutto al movimento femminile.