Canoa. Canottieri Sanremo, buoni risultati sul Lago di Mergozzo

Non ha risparmiato nemmeno i ragazzi della Canottieri Sanremo, questa pazza fredda primavera, che ha accolto la squadra matuziana sulle rive del Lago di Mergozzo con temperature decisamente fuori stagione.



Una giornata di pioggia incessante, con le cime innevate alle spalle, è stata così teatro dei Campionati Interregionali Nord Ovest di velocità sulle distanze dei 200 - 500 e 1000 metri per le categorie Ragazzi - Junior - Senior.



Mattinata senza tregua dedicata alle qualificazioni e finali nel primo pomeriggio, che hanno visto sul podio tutti i nostri ragazzi a conferma del fatto che la Canottieri Sanremo prosegue a gonfie vele anche questa stagione agonistica. Ha conquistato così la medaglia d'argento l'equipaggio di Simone Grossi Bianchi/Stefano Mazzone nel K2 200. Nel K1 200 Junior Luca Della Chiesa, nel K1 200 Ragazzi Samuele Siciliano, nel K4 500 Ragazzi Lorenzo Dragoni /Lorenzo Mauro/Alessandro Martini/Nicolò Mensile.

Medaglia di bronzo per le ragazze sia nel K2 200 che 500 con Martina Cecchini e Elisabetta Ruggiero e nel K1 200 altro bronzo per la Cecchini. Ha sfiorato invece per ben due volte il podio l'instancabile Giuseppe Inuso sia sui 200 che sui 1000 metri nella categoria Senior. Podio sfiorato anche per Della Chiesa nella finale junior K1 sui 1000, per Siciliano nella finale k1 500 ragazzi e per Dragoni/Mauro nella finale K2 500 ragazzi.



Prossimo appuntamento questo fine mese a Mantova dove si svolgeranno i campionati italiani validi anche per le selezioni nazionali per le categorie Ragazzi e Junior.



Settimana decisamente importante anche per la nostra atleta Amanda Embriaco, fresca della vittoria del Campionato Nazionale di Fondo sui 5000 metri, che affronterà martedì e mercoledì i Campionati Europei, sabato e domenica la Coppa del Mondo di paracanoa.