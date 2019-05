Calcio. Sanstevese retrocessa, Lorenzo Dellaferrera ripercorre la stagione: "Devo tutto al Presidente Marco Proto" (VIDEO)

In casa Sanstevese c'è tanta amarezza per la retrocessione in Prima Categoria e noi di Rivierasport.it abbiamo raggiunto il Team Manager della compagine di Santo Stefano al Mare: Lorenzo Dellaferrera ai nostri microfoni analizza l'annata, fa tutti i ringraziamenti e esterna l'entusiasmo per la super stagione della Juniores.

Lorenzo Dellaferrera sulla stagione della Sanstevese

Il primo punto della nostra Intervista a Lorenzo Dellaferrera è l'analisi della stagione sfortunata della Sanstevese, culminata con la retrocessione in Prima Categoria: "C'è tanta amarezza. A livello personale devo tutto al Presidente Marco Proto".

Lorenzo Dellaferrera sul futuro

DellaFerrera si concentra sul futuro della Sanstevese: "Spero che questa società riparta da dove merita".

Lorenzo Dellaferrera sulla Juniores

Lorenzo Dellaferrera si sofferma sulla grande stagione della formazione Juniores della Sanstevese che ha sorpreso tutti: "Sapevo che eravamo una buona squadra, complimenti a tutti".