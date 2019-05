Calcio, Serie D. Sanremese, la prossima settimana si potrebbe assegnare la panchina: Ascoli sempre più vicino

Nella giornata di ieri abbiamo indicato la rosa dei papabili alla panchina della Sanremese con in ballo cinque nomi importanti (Clicca QUI).

Ascoli favorito al fotofinish. Secondo le ultime indiscrezioni, la proprietà dovrebbe assegnare la panchina la prossima settimana al massimo con il nome di Nicola Ascoli che sembra quello più gettonato a sostituire Lupo.

Più indietro al momento sembrano i profili del vincente Jacolino e della suggestione Bifini (Poggibonsi). Così come la scommessa (che tanto non è visto il campionato straordinario con il Lanusei) di Gardini e Manzo (ex Chieri). Più lontano Bonvini (Virtus Entella Under 16).