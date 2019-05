Freccette. Importante competizione a Rapallo: si è svolto il torneo Master 2019. Doppia vittoria per il team Werder Diabolik

Disputato domenica a Rapallo il Master 2019, torneo di doppio e singolo che assegna posti per le selezioni Italiane del prestigioso Torneo Winmau di Londra.

Doppia vittoria per il team Werder Diabolik che vince entrambi i tornei, il singolo con Thomas Hohenester che supera in finale Ken Tamares (old boys) e replica nel doppio in coppia con Nikolas Hohenester aggiudicandosi la finale contro Francesco Lecce e ancora Ken Tamares, autore di un’ottima prestazione che lo ha visto impegnato in entrambi le finali. Ottima l’organizzazione curata dal Dart Club Old Boys.

Prossimo appuntamento importante domenica prossimo a Rimini per il torneo Game On , dove dei 128 atleti selezionati saranno presenti ben 5 liguri, gli Imperiesi Thomas Hohenester (Werder Diabolik), Nikolas Hohenester (Werder Diabolik)e Giovanni Ranoisio (old Boys), il sanremese Paolo Pesce (werder Diabolik) e il Pisano Alessandro Sandroni (old Boys).

Al torneo una delle vetrine più importante del panorama nazionale le star saranno sicuramente Stefano Tomasetti e Andrea “Bobo” Micheletti che sono i due atleti che rappresenteranno l’Italia al prossimo Mondiale PDC il sette di giugno in terra tedesca.