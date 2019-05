Igiene dentale in provincia di Imperia: intervista alla Dott.ssa Elena Pagliero, igienista dentale presso Riviera Implantology

Infiammazioni gengivali e denti non curati, possono avere conseguenze sull’intero organismo. Per una bocca sana occorrono una buona conoscenza delle regole basilari dell’igiene dentale e la costanza nella loro applicazione. Ma come applicare queste regole? Lo abbiamo chiesto alla Dott.ssa Elena Pagliero, igienista dentale presso Riviera Implantology Dental Center.

Quali sono i compiti di un igienista dentale?

“Il nostro compito primario è quello di educare bambini o adulti ad una corretta e regolare pulizia domiciliare dei denti che deve avvenire quotidianamente. Il nostro lavoro ha come fine la prevenzione e la terapia a livello del cavo orale. Inoltre tra le mansioni di un igienista dentale possiamo annoverare: la pulizia dei denti, delle macchie, delle cavità e delle gengive tramite strumenti specializzati, una minuziosa osservazione del cavo orale al fine di individuare eventuali malattie, noduli e gonfiori insoliti nella bocca, la rimozione di residui di cibo e placca dai denti del paziente, l'applicazione di fluoro ed altre sostanze utilizzate per sigillare cavità e prevenire la caduta dei denti, documentare e riferire al dentista la presenza di eventuali malattie, la somministrazione dell'anestesia locale al paziente, qualora fosse necessario”.

Quali sono le procedure da attuare con i pazienti portatori di protesi?

“La profilassi prevista per i pazienti portatori di protesi fisse, rimovibili o rimovibili, prevede l'insegnamento di un'accurata igiene orale quotidiana domiciliare e l’igiene periodica in studio per il buon mantenimento delle strutture di sostegno dei denti naturali o degli impianti sui quali è alloggiata la protesi. La personalizzazione delle manovre igieniche, gioca un ruolo fondamentale nel raggiungimento dello scopo”.

Cos'è la levigatura radicolare?

“Tra i vari trattamenti di un igienista dentale c'è anche la levigatura radicolare che viene eseguita, previa valutazione del caso, da parte dello specialista. Oltre alla rimozione della placca e del tartaro, cause più comuni di gengiviti, questa terapia è volta a detossificare e pulire la porzione radicolare colonizzata da tartaro allo scopo di ridurre la progressione della malattia parodontale”.

Un igienista dentale si occupa anche di sbiancamento dei denti?

“Certamente! Presso Riviera Implantology si eseguono due tipologie di trattamento, la temporanea e la classica a lunga durata. Questi trattamenti cosmetici servono per rendere più bello il sorriso e vengono effettuati in studio, con risultati immediati. Usiamo due tipologie di sbiancamento; quello temporaneo, della durata di 15/20 giorni e il permanente che può durare fino a 1 anno o più, con l'aggiunta di un trattamento domiciliare. Entrambe le tecniche sono valide e la scelta viene fatta in base alle esigenze del paziente. In previsione della riabilitazione protesica dei settori posteriori, lo sbiancamento può essere effettuato anche solo sui settori anteriori ”.

Cosa consiglia ai suoi pazienti?

“Il consiglio migliore è quello di prendersi cura dei propri denti e di non considerare l'igiene orale come qualcosa di inutile o facoltativo. Per un benessere generale e per una bocca sana è di fondamentale importanza aver cura della propria bocca per prevenire malattie, migliorare e mantenere la salute orale”.

