Calcio. Taggia, per la panchina piace anche Biolzi. Il tecnico non chiude la porta ai giallorossi: "Società e piazza che piacciono a me"

Nel mirino del Taggia per la prossima stagione c'è anche Andrea Biolzi, l'attuale tecnico del Ceriale che ha salvato i biancoblu dalla retrocessione in Prima Categoria. A vedere all'opera la compagine savonese contro la Sanstevese c'era tutta la dirigenza giallorossa: al 'Morel' di Ventimiglia anche per Biolzi come per Siciliano?

A Rivierasport.it il tecnico regala un parere sui giallorossi: "Al momento il Taggia non mi ha contattato, ma domenica ho scambiato qualche parola con il Direttore Sportivo Davide Baracco ricordando i momenti da avversari: abbiamo un rapporto di rispetto.

Biolzi non chiude la porta ai giallorossi: "Il Taggia è una società che mi piace, non lo nego, ed è un club che ha delle potenzialità enormi con un squadra forte. E' una piazza "sanguinia", che mi piacerebbe parecchio allenare".

"Ma la mia priorità è il Ceriale in questo momento - sottolinea il mister - sono molto legato a questa società e a questi colori non da questa stagione ma fin da giocatore quando il club si chiamava Ceriale Cisano dove ho smesso da calciatore".