Calciomercato. Dianese & Golfo, bomber Simone Burdisso è ambito nel savonese: Albenga e Pietra Ligure in fila

Cominciano a farsi sentire i rumors anche tra i calciatori del Ponente, in vista dalla prossima sessione di calciomercato.

In casa Dianese & Golfo si farà di tutto per trattenere il bomber Simone Burdisso, autore di una stagione coi fiocchi. Ma non sarà semplice. L'attaccante è ambito anche nel savonese e per lui, secondo indiscrezioni, si sarebbero messe in fila due compagini che parteciperanno alla prossima Eccellenza.

Voci dal savonese. Sono infatti Albenga e Pietra Ligure sulle tracce di Burdisso che compierebbe un grande salto di qualità. L'Imperia è la terza società (e quella che si sarebbe mossa in anticipo) interessata al giocatore, anche se la situazione societaria al momento ha bloccato tutto.