Calciomercato. Ospedaletti, i primi nomi per rinforzare la rosa sono importanti: suggestione Dominici per l'attacco

L'Ospedaletti e mister Andrea Caverzan sembrano sempre più vicini, anche se mancano gli ultimi dettagli prima dell'ufficialità. L'ex allenatore del Finale andrà a ricominciare dopo l'amara esperienza in terra finalese.

Sale Dominici. La società si guarda anche sul mercato e le prime voci di corridoio sono molto importanti. Per l'attacco l'Ospedaletti potrebbe muoversi in anticipo per ingaggiare il ritrovato Enrico Dominici (ex Ventimiglia) che tanto bene ha fatto con il Ceriale. Sul giocatore c'è anche l'Imperia che però deve capire che proprietà avrà nella prossima stagione.

Porte girevoli? Attenzione al capitolo porta. L'estremo difensore indicato da Caverzan sarebbe Scognamiglio (suo leader negli anni al Ventimiglia), anche se la situazione sembra complessa. In caso di arrivo del numero uno dei granata al Ventimiglia potrebbe finire Frenna nel caso in cui ai frontalieri andrà Carlet: ma sono solo voci.