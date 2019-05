Calciomercato. Taggia, per la panchina tutto su Siciliano. Novità in vista anche nella rosa

Simone Siciliano, quest'anno allenatore della Sanstevese, è il primo nome per la panchina del Taggia

In casa Taggia si guarda al futuro e le indiscrezioni dall'ambiente giallorosse sono molto importanti.

Capitolo panchina. Partiamo dal capitolo allenatore. Il profilo che in questo momento è scattato davanti a tutti è quello di Simone Siciliano, in questa stagione tecnico della Sanstevese. Un incontro ci sarebbe già stato tra le parti e un secondo potrebbe avvenire. Siciliano avrebbe scalzato la candidatura di Biolzi (nonostante le porte aperte del tecnico in una nostra intervista) e del suggestivo ritorno di Tirone.

La nuova rosa. Con tanti elementi che saranno confermati, la dirigenza giallorossa e il Direttore Sportivo Davide Baracco si guarda intorno. Secondo indiscrezioni, se l'allenatore fosse proprio Siciliano, dalla Sanstevese potrebbero arrivare i difensori Bruno Raguseo (un ritorno mai nascosto) e Michael La Greca. Attenzione per l'attacco: piace molto il profilo di Stefano Rambaldi.

In dubbio la conferma nel pacchetto arretrato giallorosso di Luca Fiuzzi. L'ex difensore di Sanremese e Argentina Arma ha mercato e potrebbe interessare a Alassio FC e Imperia, ma con i neroazzurri fermi per via della situazione societaria.

Da segnalare che nello staff giallorosso potrebbe aggiungersi anche Lorenzo Dellaferrera, Team Manager quest'anno della Sanstevese.