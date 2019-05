Stelle nello Sport: grande Festa al Porto Antico di Genova dal 24 al 26 maggio (VIDEO)

Il Porto Antico di Genova si trasformerà da venerdì a domenica prossimi in un enorme villaggio sportivo di 150 mila metri quadrati. Dall’Acquario ai Magazzini del Cotone, ritorna la Festa dello Sport che permetterà di provare 90 discipline diverse e vivere oltre 200 eventi. E’ l’atto finale di un lungo percorso perStelle nello Sport, il progetto che promuove la cultura dello sport tra i giovani e sostiene Federazioni e Società sportive sotto l’egida di Coni e Cip.

Tanti i campioni che saranno protagonisti in campo, al fianco dei giovani, ma anche sul palco del 20° Galà delle Stelle nello Sport, in programma venerdì sera. Ospiti d’onore Armin Zoeggeler, Dominik Fishnaller, Salvatore Rossini, Andreea Stefanescu e Nicolò Mozzato. Tra gli sportivi liguri dell’anno che saranno premiati spiccano Fabio Quagliarella, Mara Navarria, Niccolò Canepa, Lorenzo Musetti, Luca Porro e Alice D’Amato. Ci saranno anche gli Urban Theory, finalisti di Italia’s Got Talent grazie al voto di Federica Pellegrini.

Molti di loro saranno protagonisti nelle diverse aree per giocare insieme ai ragazzi mentre sui tre palchi della Festa si esibiranno più di 100 società sportive. In programma, venerdì, anche la Giornata Paralimpica con la presenza di Luca Pancalli al fianco dell’oro di Rio de Janeiro Francesco Bocciardo.

Dopo aver coinvolto 12.000 studenti nel corso della stagione, Stelle nello Sport celebrerà l’attesa Olimpiade delle Scuole. Protagonisti anche i vincitori del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” che ha potuto contare su 4778 elaborati. Grande attesa per la Festa della Ginnastica, sabato pomeriggio. Un abbraccio speciale, quello della domenica mattina, tra “I Disperati”, allenati su Instagram da Roberto Mancini, e gli Insuperabili.

Dalla A di Aerobica alla Z di Zumba, passando per tutti gli sport tradizionali, l’ampio ventaglio del fitness e le novità come Baskin, Bocce, Calcio Balilla, Indoor Cycling, Pesca sportiva, Sitting volley, Ski Roll e Ultimate Disc. Tantissime le attività proposte, alcune davvero innovative come la Jetski Therapy promossa dal campione del mondo delle moto d’acqua, Fabio Incorvaia.

Numerosi i “contest”. Dalla “sfida dei palleggi” al titolo del “più veloce della Festa” sui 60 metri della Pista di Atletica. Competizione speciale la “Iren Family” sulla distanza del Miglio, attorno ai Magazzini del Cotone. Una corsa aperta a tutti per sostenere la Gigi Ghirotti Onlus, associazione a cui sono dedicate tutte le iniziative di charity di Stelle nello Sport.

“Per festeggiare i 20 anni di Stelle nello Sport abbiamo voluto moltiplicare gli sforzi e le energie profuse. Ampliare ancor di più la nostra attività a supporto delle federazioni e società sportive e soprattutto delle scuole. I numeri con i quali arriviamo a questo speciale traguardo sono davvero straordinari”, sottolinea Michele Corti, ideatore di Stelle nello Sport e presidente del Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi. “In 20 edizioni abbiamo organizzato 1.160 eventi, premiato 393 atleti e 200 Società sportive con 135 testimonial e 31.000 spettatori al Galà. Abbiamo coinvolto 55.000 studenti, raccolto 760 cimeli per l’Asta benefica delle Stelle e totalizzato oltre 300.000 euro per progetti benefici”.

L’obiettivo, ora, è superare i 110.000 partecipanti dello scorso anno alla Festa dello Sport e il palinsesto delle tre giornate promette davvero bene. “Tutto è nato dalla voglia di celebrare tutti gli sport con pari dignità e trasmettere ai giovani i valori e la cultura dello Sport. Oggi – chiude Michele Corti . sappiamo di avercela fatta e ci lanciamo in nuove sfide per regalare a Genova e alla Liguria un evento di livello nazionale sempre più bello e trainante