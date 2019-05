Canoa: ottimo sesto posto per la sanremese Amanda Embriaco alla sua prima esperienza internazionale

Ed eccola Amanda Embriaco! Concentrata, esausta e sorridente, ma soprattutto soddisfatta di sé stessa e del duro lavoro che l'ha portata a sfiorare il podio ai Campionati Europei di paracanoa.

Sono immagini che non hanno bisogno di molti commenti, che fanno capire dove può arrivare chi si rimette in gioco a soli nove mesi da un brutto incidente, e che trova anche nello sport la forza di andare avanti. Dopo appena sei mesi di allenamenti eccola conquistare il sesto posto alla sua prima esperienza internazionale, a Poznan in Polonia, in KL3 sulla distanza fissa dei 200 metri.

Ecco le parole dell'allenatrice Monica Albarelli: "Tutta la Canottieri Sanremo fa il tifo per Amanda, i presupposti sono davvero buoni e ci fanno ben sperare per il proseguimento della stagione agonistica che già questo fine settimana la vedrà affrontare la prima prova per la Coppa del Mondo".