Calcio. Alessandro Lupo torna sul suo passato a Sanremo: "Grande esperienza che mi porterò sempre nel cuore. Auguro all'allenatore che arriverà di fare meglio di me"

L'Imperia è in una situazione societaria complessa con un cambio di proprietà che sembra sempre più in salita. Il tempo stringe e l'attuale società deve guardare alla prossima stagione: tra i papabili alla panchina neroazzurra anche Alessandro Lupo, ex tecnico della Sanremese.

Mister Lupo molte squadre sembrano interessate a lei: "Sì è vero, mi hanno chiamato in tanti dopo la mia separazione dalla Sanremese, visto il campionato importante realizzato quest'anno".

Una di queste è l'Imperia, anche se la situazione societaria al momento blocca tutto: le piacerebbe ripartire dalla piazza neroazzurra? "Se mai arrivasse un'offerta, considerato della mia passata esperienza ad Imperia non positiva, vorrei prendermi una rivincita provando a riportare i neroazzurri nel calcio che conta".

Si vociferava anche di un sondaggio dell'Ospedaletti verso Lupo: "L'Ospedaletti? Ho saputo che si sono informati sul mio profilo, ma è tutto embrionale perchè ho finito da poco. Attualmente, per quello che è stato fatto a Sanremo, è normale che qualche società si informi. Io per una scelta di vita non vorrei spostarmi e quello che mi sta più a cuore sono i miei affetti e avere una sistemazione importante lavorativa: quello è il mio obiettivo. A livello calcistico se c'è un progetto importante sono a disposizione per ascoltarlo: mi considero un professionista e l'importante è che il tuo lavoro lo fai sempre con passione".

Facciamo un passo indietro: come giudica il suo trascorso alla Sanremese? "La Sanremese? E' stata una grande esperienza che porterò sempre nel mio cuore e fosse stato per me avrei anche continuato. Ho passato dei momenti fantastici conoscendo persone fantastiche. Abbiamo realizzato un anno importante e sarò sempre grato dell'opportunità che mi è stata data dalla proprietà. Auguro all'allenatore che arriverà di fare meglio di me".