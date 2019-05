Calcio. Dianese & Golfo, Enrico Sardo non pensa al ritorno in giallorossoblù: "Ho ottimi rapporti con la società, ma Bencardino ha svolto un ottimo lavoro"

La Dianese & Golfo deve ancora incontrarsi con Alfredo Bencardino (in ottica Imperia come Direttore Tecnico, ma tutto fermo per via della situazione societaria) anche se alla panchina giallorossoblù è stato accostato il nome di Enrico Sardo.

"La Dianese & Golfo? Bencardino..." A Rivierasport.it il tecnico non pensa al clamoroso ritorno in giallorossoblù dopo annate di successo: "Con la Dianese & Golfo, visti gli ottimi rapporti, ci siamo sentiti tutto l'anno. Con il club non abbiamo mai parlato di un mio ritorno - sottolinea il mister - visto l'ottimo lavoro di Bencardino. Se non fosse una sua scelta personale non credo che la società deciderà di cambiare guida tecnica. Sarebbe una follia".

"A Ceriale capolavoro di Degola e Biolzi". Sardo torna sulla sua esperienza al Ceriale: "A Ceriale è stata fatta una valutazione errata della rosa - evidenza Sardo - e lo dimostra il fatto che a dicembre c'è stato un importante intervento sul mercato. Tutto questo merito del DS Degola e di mister Biolzi che non hanno mai smesso di crederci: sono riusciti in una grande impresa".