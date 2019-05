Calcio. Il Bordighera San'Ampelio può ripartire? Tutto dipende dal campo sportivo

Il Bordighera Sant'Ampelio torna o non torna? E' questo il grande dilemma della prossima stagione calcistica targata 2019/2020.

Il sodalizio arancioblù è stato il grande assente dal campionato di Prima Categoria, ma secondo le ultime indiscrezioni, il club potrebbe tornare protagonista con una Prima Squadra.

Situazione campo. Tutto però dipenderà dalla situazione legata al campo sportivo. Il Presidente Laganà sta aspettando per capire a che punto è la situazione e al momento sembra tutto ancora fermo.

In caso di iscrizione si vocifera che il Bordighera Sant'Ampelio ripartirebbe dalla Prima Categoria (meriti sportivi) con Diego Bevilacqua come allenatore. In questa stagione il club bordigotto si è distinto in questa stagione con il settore giovanile che ha ottenuto risultati importanti.