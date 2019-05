Calcio, Ligue 1. Nizza-Monaco, derby della Costa Azzurra ricco di emozione

Questa sera alle ore 21.05 e all'Allianz Riviera è in programma il sentito derby della Costa Azzurra tra Nizza e Monaco, un big-match che vale doppio.

La sfida è valevole per la giornata numero 38 della Ligue 1, dove nizzardi e monegaschi vogliono chiudere con un risultato importante nel match più prestigioso.

Super derby. I rossoneri, dopo una stagione altalenante (con la partenza della stella Balotelli destinazione Marsiglia) vanno a caccia della vittoria che manca da 270 minuti di gioco, presentandosi a questo appuntamento dopo lo stop esterno subìto sul campo del Saint Etienne. I monegaschi, a quota 36 punti in classifica, hanno faticato non poco in questa stagione ma con il ritorno di Jardim in panchina le cose si sono messe a posto. Out Jemerson squalificato, possibile occasione per Naldo.

NIZZA-MONACO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nizza (4-3-3): Benitez; Pelmard, Boscagli, Sarr, Coly; Danilo, Lees-Melou, Tameze; Atal, Saint-Maximin, Ganago

Monaco (4-2-3-1): Benaglio; Henrichs, Glik, Naldo, Ballo; Fabregas, Adrien Silva; Sidibe, Golovin, Martins; Falcao