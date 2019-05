Calcio. Retrocessione Ventimiglia, il rammarico dell'ex Nicola Beatrici: "Un vero dispiacere, società importante con cui ho avuto grandi soddisfazioni"

La retrocessione del Ventimiglia Calcio dall'Eccellenza alla Promozione ha sorpreso tutti, visto la qualità della rosa granata, ma niente c'è stato da fare per evitare il tracollo dopo una stagione sfortunata.

A Rivierasport.it regala un parere ricco di dispiacere Nicola Beatrici, ex giocatroe della compagine frontaliera: "Quest'anno non ho seguito molto il Ventimiglia però è un peccato per la retrocessione - sottolinea Beatrici - perché è una società importante e dove ho avuto tante soddisfazioni".

Beatrici è sicuro dell'immediata risalita dei granata: "Sicuramente il Ventimiglia si rialzerà come ha sempre fatto. Mi spiace soprattutto per Principato, che è l'uomo simbolo di questa squadra e per i tanti amici a cui sono legato".