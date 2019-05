Calcio, Serie D. Giuseppe Cacciatore apre le porte alla Sanremese: "Vestire la maglia biancoazzurra è sempre un orgoglio"

Giuseppe Cacciatore, ex difensore della Sanremese, in questa stagione punto di forza della Folgore Caratese

Quando si sente circolare il nome di Giuseppe Cacciatore a Sanremo ogni tifoso biancoazzurro torna a sognare che l'ex capitano torni a giocare nella città dei fiori dopo un anno di lontananza.

Sogno Cacciatore. Al momento il profilo di Cacciatore è solo una suggestione ma i rumors si fanno sentire. Noi di Rivierasport.it abbiamo intervistato l'ex capitano della Sanremese in questa stagione protagonista con la maglia della Folgore Caratese.

L'INTERVISTA ESCLUSIVA A GIUSEPPE CACCIATORE

Giuseppe, partiamo dalla tua stagione alla Folgore Caratese: come la giudichi? "La mia stagione alla Folgore Caratese è stata molto positiva, ho fatto 4 gol e mi dispiace aver perso qualche partita per due piccoli infortuni".

Hai qualche rammarico per la stagione, visto la mancata qualificazione ai playoff per un niente? "Il rammarico è grande, abbiamo fatto una rincorsa incredibile nelle ultime otto partite. Peccato non essere entrati nei playoff nonostante il quarto posto in classifica a pari merito, ma anche questo è il calcio".

Si vocifera di un interessamento della Sanremese nei tuoi confronti: confermi o smentisci? "Sinceramente dell'interessamento della Sanremese non so nulla, ma ovviamente fa sempre piacere. Spero di aver lasciato il segno positivamente in tutto l’ambiente, come tra l’altro è successo con me, da parte di tutti: società, tifosi e ambiente".

Quindi il Cacciatore bis alla Sanremese si può fare? "Vestire la maglia della Sanremese è sempre un orgoglio. E' una società che ha fatto storia ed è sempre motivante poterne far parte".

La Sanremese sembra molto vicina a mister Nicola Ascoli per la panchina: secondo te è l'uomo giusto? "Credo profondamente che mister Ascoli sia il profilo giusto, un allenatore preparatissimo e di esperienza. Unisce le conoscenze e le competenze da allenatore a quelle di ex giocatore che fanno di lui uno dei miglior prospetti a cui la Sanremese può ambire. Aggiungo che spero vivamente possa avere una bella chance".