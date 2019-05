Basket. Coppa Liguria Under 18, BKI Imperia corsaro ad Alassio. Carbonetto soddisfatto a metà: "L'approccio alla finale dovrà essere diverso"

E sono quattro su quattro. Gli Under 18 dell Imperia basket vincono anche la quarta partita su quattro di coppa Liguria e volano in finale dove affronteranno il Blue Sea Basket Lavagna.

Inizio contratto degli Imperiesi che nei primi cinque minuti di gara soffrono la forte partenza degli Alassini e in attacco non riescono a trovare la via del canestro (17-4). Time out e completo cambio di rotta. Difesa che concede ben poco agli avversari e attacco che inizia a funzionare nonostante la buona difesa dei padroni di casa. Sorpasso a metà gara e allungo nel terzo e quarto periodo fino al risultato finale in controllo degli Imperiesi.