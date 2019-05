Basket. Playoff Promozione, BKI Imperia 'Compass' in finale! Pionetti ci crede: "Arrivati a questo punto proveremo a giocarcela"

PROMOZIONE - SEMIFINALE PLAYOFF -

Basket Sestri - BKI Compass 71-83

La partita è, al contrario di gara 1, subito ad alto punteggio con Imperia che va avanti già di 12 lunghezze nel secondo periodo. La situazione in chiusura di primo tempo e con l’inizio del terzo quarto si ribalta e a 10 minuti dal termine della gara Sestri conduce per 64-57.

"C’è grande soddisfazione per aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti ovvero la serie finale - commenta coach Pionetti - ora incontreremo ora Savona, sicuramente la squadra favorita perché a pieno organico hanno sempre dimostrato di essere squadra da categoria superiore. Arrivati a questo punto proveremo a giocarci le nostre chance e metteremo in campo tutto quello che abbiamo per metterli in difficoltà, provando a conquistare la vittoria finale".