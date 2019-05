Calcio. Cessione Imperia, prossime ore decisive. Ma si va verso la fumata nera

Situazione sempre in alto mare in casa ASD Imperia Calcio. La cessione societaria sembra molto complicata e proprio come scritto da noi di Rivierasport.it, la cessione dovrebbe (salvo clamorosi colpi di scena) saltare.

Fumata nera. E' in arrivo una fumata nera per un semplice motivo: l'offerta messa sul tavolo da Gruppo Riachi (con Roberto Iannolo intermediario e Morris Pagniello sullo sfondo) non è sufficiente per l'attuale proprietà capitanata dall'attuale Presidente Fabrizio Gramondo.

Secondo gruppo imprenditoriale in vista. Il tempo stringe e la società, qualunque sia, serve cominciare a programmare la prossima stagione. Ma potrebbe esistere anche una seconda situazione. Un secondo gruppo di imprenditori pronti a rilevare il club neroazzurro e secondo indiscrezioni intenzionato ad alzare il prezzo.

Una situazione che in questo momento non aiuta ambiente e tifosi.