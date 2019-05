Calcio, Semifinale Playoff Prima Categoria. Camporosso in campo per un sogno. Luci avvisa i suoi ragazzi: "Marassi avversario importante e forte"

Continuare questo grande sogno. E' questo lo slogan in casa Camporosso in vista delle semifinale secca dei Playoff di Prima Categoria, in programma per i rossoblù domani pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 16) al 'Chittolina' di Vado Ligure contro i genovesi del Marassi 1965.

Alla vigilia mister Carmelo Luci analizza il match contro i genovesi: "Affrontiamo un avversario importante e forte. Siamo rimaste in quattro in tutta la Liguria e se il Marassi è arrivato fino a questo punto vuol dire che sarà una compagine di valore. L'abbiamo preparata e studiata come tutte le altre sfide - sottolinea il tecnico - queste sono partite che si preparano con tranquillità, consapevolezza di aver fatto qualcosa di importante e provare a fare di più".

Luci carica i suoi ragazzi: "E' importante che i ragazzi capiscano che possono riuscire a fare quel salto in più, per arrivare in finale e centrare un grande traguardo. Siamo pronti - evidenza Luci - contro il Marassi ce la giochiamo e domani partiamo 50 a 50. Voglio un ultimo sforzo dai miei calciatori per continuare questo nostro grande sogno".