Pallanuoto maschile: in serie B, i giallorossi della Rari Imperia k.o a Chiavari

Una Rari Nantes Imperia, già salva, perde contro il Chiavari nell’ultima partita della stagione e chiude al settimo posto con 18 punti.

Mister Fratoni deve ancora fare la conta degli assenti: Durante, Mirabella e Spano non sono disponibili. Comunque i giallorossi partono molto bene con il bolide di Somà che si infila nel ‘sette’ ma la risposta chiavarese è immediata. Nei secondi otto minuti, l’Imperia va avanti due volte con i bei gol di Ramone e Rikardo Merkaj.

All’inversione di vasca, Kovacevic realizza il rigore del quarto vantaggio ma i padroni di casa si aggrappano a Raineri, autore di sei reti, e scappano nel punteggio. Nel finale è un monologo verdeblu, al quale i gol di Kovacevic e Ramone (doppietta per entrambi) non mettono rimedio.

La Rari Nantes Imperia comunque ha raggiunto la salvezza nonostante una stagione difficile, cominciata tra le avversità ma terminata col sorriso.

CHIAVARI NUOTO – R.N.IMPERIA 11-6

(1-1; 2-2; 5-1; 3-2)



CHIAVARI – Cavo, Pagliuchi, Lanzi, Carli, Manginate, Durli, Zatti 2, Chiavaccini 2, Raineri 6, Romanengo 1, Raffo, Bussone, Laurita. All. Pisano

IMPERIA – Amoretti, Fratoni, Russo, Ramone 2, Kovacevic 2, Gandini, Maglio, Merkaj R. 1, Merkaj E., Somà 1, Rocchi cap., Bracco, Merano. All.: Fratoni



Note: uscito per limite di falli Carli (C ) nel terzo tempo.