Calcio, Playoff Eccellenza. Rivarolese, il sogno Serie D termina a Trezzo sull'Adda: la Tritium passa 2-0

Niente da fare per la Rivarolese che dovrà accontentarsi del campionato di Eccellenza anche nella prossima stagione.

Gli avvoltoi cadono per 2-0 a Trezzo sull'Adda sul campo della Tritium (dopo lo 0-0 dell'andata), compagine lombarda che prosegue il cammino nel playoff nazionale.

Il sogno Serie D per i genovesi di mister Fresia si infrange in terra lombarda e con una rete per tempo.

Niente ulteriori posti per i ripescaggi playoff quindi, dalla Promozione in giù, eventuali nuove promozioni verranno sancite in caso di fusioni o mancate iscrizioni