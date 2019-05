Calcio, Playoff Prima Categoria. Camporosso, il sogno deve continuare: è sfida al Marassi 1965 (ore 16)

Grande appuntamento per il Camporosso, che nella semifinale Playoff di Prima Categoria, sfida al 'Chittolina' di Vado Ligure (calcio d'inizio ore 16) i temibili genovesi del Marassi 1965.

I rossoblù vogliono continuare il sogno e provare ad accedere alla finalissima che si disputerà sempre in campo neutro contro la vincente tra il Sarzana e il Via dell'Acciaio per sperare in un ripescaggio in Promozione anche in caso di sconfitta nell'atto conclusivo, sperando nella salita in Serie D della Rivarolese.

Ma la compagine del Camporosso deve stare molto attenta ad un avversario importante e forte come esternato mister Luci nella giornata di ieri a Rivierasport.it: sarà spettacolo.

PRIMA CATEGORIA - SEMIFINALI PLAYOFF -

Camporosso-Marassi 1965

Sarzana-Via dell'Acciaio