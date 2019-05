Si conclude il rapporto tra il Don Bosco Vallecrosia Intemelia e Roberto Medori. La società ha deciso che per la prossima stagione Medori non sarà più il mister della prima squadra.

"Dopo due anni come allenatore della prima squadra Roberto Medori non farà più parte dello staff - comunica il presidente Vincenzo Todaro - ma a nome della società lo ringraziamo per tutto quello che ha dato alla squadra e alla famiglia biancorossa. Gli auguriamo buona fortuna per i suoi progetti futuri".