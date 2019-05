Baseball: bella vittoria del Sanremo sabato scorso in casa contro la formazione torinese dei 'Jacks'

Gran bella partita per la prima squadra del Sanremo Baseball che, nel campionato di Serie C ha disputato sabato sera il previsto incontro contro i Jacks di Torino.

Il punteggio finale si è fermato sull’8-4 per i sanremesi, al nono inning, e la partita è sempre stata combattuta ed in forse fino all’ultimo momento. Al quinto i Jacks erano in vantaggio per 1-0, al sesto i sanremesi realizzavano 2 punti contro 1 dei Jacks ed agguantavano il pareggio. Al settimo ancora un punto per i torinesi ma, al turno di attacco matuziano arrivano ben 5 punti, che portano i biancoazzurri in vantaggio che arrivano fino al termine con caparbietà e concentrazione.

Le due squadre hanno regalato agli spettatori una bellissima partita che da qualche tempo non si vedeva nello stadio sanremese di Pian di Poma. Positiva è stata la volontà di vincere da parte della squadra matuziana, che non si è mai persa d'animo nonostante i 14 uomini lasciati sulle basi. In difesa è stata determinante la prestazione di Simone Campo sul monte di lancio; c’è rimasto per tutti e nove gli innings eliminando al piatto 7 avversari e concedendo 7 valide. Lo stesso Simone Campo in attacco ha realizzato un singolo, un doppio e un triplo ed ha spinto a casa 4 giocatori; gli hanno dato una mano De Fazio, Nunez, Angeloni, Moussa, il fratello Matteo e Miretti realizzando complessivamente 13 valide.

Altrettanto positiva è stata la difesa del piatto da parte di Nicola Arieta che, molto concentrato, ha bloccato tutto ed è stato sempre velenoso con i tiri sulle basi. Ottima la prestazione di Avogadri, entrato a difesa della prima base al nono inning ed autore degli ultimi tre out. I pochi rimasti in panchina hanno sostenuto come tifoseria i propri compagni di squadra; una squadra che ci ha fatto rivivere vecchie emozioni e che attualmente è solitaria in testa al nostro girone. La prossima partita sabato 1° giugno alle 20.30.