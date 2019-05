Pallamano. Team Schiavetti Imperia,per la Senior colpo sul campo dell'Antibes

Campionato Francese Dipartimentale Senior Maschile

Antibes – Usd Schiavetti Pallamano Imperia 38-40

Penultima giornata del Campionato Dipartimentale Cote – Azur con i ragazzi del presidente Giovanni Martini impegnati in trasferta ad Antibes contro i padroni di casa ultimi in classifica senza Riccardo Luppino, Pietro Tambone, Gianluca Salomone e Andrea De Luca tutti assenti per problemi lavorativi o personali.

"Le assenze - commenta il mister Tonino Luppino - non sono una scusante perché i ragazzi che sono stati convocati sono i degni sostituti. Oggi anche se siamo sempre stati in vantaggio anche di 6 goal non siamo mai stati bravi a chiudere definitivamente la partita, anzi alla fine abbiamo anche rischiato che finisse pari. Sapevamo che sulla carta era una partita facile ma sappiamo benissimo che non bisogna mai sottovalutare qualsiasi avversario".

La partita iniziava subito con la leggera supremazia degli imperiesi che prendevano in mano il gioco nonostante i tanti errori sotto porta riuscivano a portarsi in vantaggio di sette lunghezze sui transalpini: "Avremmo potuto avere anche dieci gol di vantaggio alla chiusura del primo tempo - continua lo stesso tecnico - invece abbiamo chiuso sempre in nostro favore per 21 a 16 ".

Nella pallamano un calo fisico o mentale può sempre rimettere in gioco gli avversari, come in questo caso, i "galletti" riescono a recuperare lo svantaggio nel secondo tempo ed a cinque minuti dalla conclusione, con ancora i camillini in vantaggio di quattro goal, mai domi rimontano due gol e si fanno pericolosamente vicini .

A quel punto un' intuizione di capitan Alessandro Riano che ad un minuto dalla ruba un pallone agli avversari e segna la rete della definitiva sicurezza della vittoria finale del Team Schiavetti Pallamano Imperia per 40 a 38. In una partita del genere minimo dovevamo fare 10 gol in più e subirne la metà abbiamo giocato forse un po’ troppo sotto tono - conclude il mister Tonino Lupino - causa il caldo o la poca concentrazione visto la classifica dei nostri avversari ma finita la partita gli stessi giocatori hanno ammesso di aver giocato forse il più brutto incontro della stagione.

Ora dobbiamo lavorare bene questa ultima settimana dove incontreremo il forte Beausoleil sempre in terra francese. Sarà la partita dove si deciderà la seconda posizione visto che il campionato finisce sabato e noi vogliamo fare di tutto per conquistare questo gradino sul podio.

Dopo che il Ventimiglia ha vinto il titolo sarebbe storico che due squadre italiane finiscano prime e seconde in un campionato d'oltralpe, però dobbiamo andare in trasferta sabato senza timori e giocarsela per sessanta minuti al massimo senza distrazioni".

Giocatori scesi in campo : portiere Massimo Moisello , Matteo Bottino 1 goal , Alessandro Cucè 8 goal , Andrea Lurgio 7 goal , Daniele martino 4 goal , Domenico Martino , Alessandro Riano 9 goal , Damiano Rossi 5 goal , Lucio Sasso 2 goal , Matteo Tucci 4 goal , allenatore Tonino Luppino .